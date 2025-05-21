Ummanlı Kemancı Nasır el-Kindi, Türk ve Filistin Bestelerini Çaldı

Ummanlı Kemancı Nasır el-Kindi, Türk ve Filistin Bestelerini Çaldı
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Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen Gayrimenkul Fuarı'nda sahne alan kemancı Nasır el-Kindi, Türk ve Filistin bestelerini seslendirerek katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ummanlı kemancı Nasır el-Kindi, başkent Maskat'taki bir fuarda Türk ve Filistin bestelerini seslendirdi.

Maskat'ta düzenlenen ve 24 Mayıs'a kadar sürecek olan Umman Gayrimenkul Fuarı'nda, 50 yaşındaki sanatçı Kindi'nin çaldığı besteler katılımcıların ilgisini çekti.

Kindi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 ve 2023 yıllarında Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini, İstanbul, Bursa ve Sakarya'nın yanı sıra doğasıyla dikkati çeken turistik yerleri ziyaret ettiğini söyledi.

Ummanlı müzisyenin fuarda çaldığı "Haydi Söyle" ve Diriliş Ertuğrul dizisinin jenerik müziği gibi besteler katılımcıların ilgisini çekerken, Kindi, Diriliş Ertuğrul dizisinin kıyafetleriyle jenerik müziğini çaldığı bir video klip çektiğini de aktardı.

Kindi, müziğe olan ilgisine ilişkin, "Müziği çocukluğumdan beri seviyorum, orgla başladım sonra akordeona geçtim ama asıl tutkum keman. On iki yaşımda keman çalmaya başladım ve kendimi geliştirdim. Londra'daki Kraliyet Müzik Koleji'nde performans alanında yüksek lisans yaptım." dedi.

Hem Batı'nın hem de Doğu'nun besteleri repertuvarında

Serbest bir şekilde çalıştığını aktaran Kindi, tüm ülkelerden besteleri çaldığını, hem Batı'nın hem de Doğu'nun melodilerini çalmakta iyi olduğunu dile getirdi.

Kindi, Filistin davasına olan desteğine de dikkati çekerek, Gazze'ye ithaf edilen eserler ile dünya çapında Filistin davasıyla özdeşleşmiş ve ün kazanmış eserlerin de repertuvarında önemli bir yeri olduğunu paylaştı.

Çeşitli müzik tarzlarını çaldığını söyleyen Kindi, "Feyruz, Abdulhalim Hafız, Ömer Hayrat gibi Arap sanatçıların eserlerini de seslendirdim, başta Titanic filminin müziği olmak üzere Celine Dion gibi dünya çapında tanınan şarkıcıların eserlerini de çaldım." diye konuştu.

Umman yapımı kemanının özelliğine değinen Kindi, ahşap kısmının üretime geçmeden önce "50 yıl saklandığını" dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmed Gouda - Kültür Sanat
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