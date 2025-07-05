66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği Başladı

66'NCI Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, geleneksel dellalın halkı şenliğe çağrısı ile başladı. Davulun tokmağını eline alan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, "Gelecekte daha barışçıl bir dünya yaşanması dileğimi Nasrettin Hocamın mizahıyla birleştirerek 10 gün boyunca Akşehir'den duyurmaya devam edeceğiz. Bu şenlikler Akşehir halkının imecesiyle bugünlere kadar gelmiştir. Nasıl Anadolu halkı 800 yıldan bu yana Nasreddin Hoca'yı yaşatmışsa onun hemşehrisi Akşehirliler de 66 yıldır önemli ölçüde kendi imkanlarıyla Nasrettin Hoca Turizm derneği ve Akşehir Belediyesi ile birlikte hatırasını yaşatmaya devam etmektedir." Dedi.

66'ncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, geleneksel dellalın halkı şenliğe çağrısı ile başladı. Dellal ve sıra yarenleri Akşehir Belediyesi binasına gelerek hem bahşiş aldı hem de şenliklere davet etti. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal da davulun tokmağını eline alarak "800 yıldan bu yana Nasrettin Hoca'mızın mizahından aldığımız ilhamla önce Akşehir'imizi, milletimizi ve bütün insanlığı gülümseten, 1959 yılında başlayan ve bu yıl 66'ncısını idrak ettiğimiz Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliklerimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'İMECE USULUYLE BU GÜNLERE GELDİ'

Köksal, "Gelecekte daha barışçıl bir dünya yaşanması dileğimi Nasrettin Hocamın mizahıyla birleştirerek 10 gün boyunca Akşehir'den duyurmaya devam edeceğiz. Bu şenlikler Akşehir halkının imecesiyle bugünlere kadar gelmiştir. Nasıl Anadolu halkı 800 yıldan bu yana Nasreddin Hoca'yı yaşatmışsa onun hemşehrisi Akşehirliler de 66 yıldır önemli ölçüde kendi imkanlarıyla Nasrettin Hoca Turizm derneği ve Akşehir Belediyesi ile birlikte hatırasını yaşatmaya devam etmektedir. Hem Türkiye'nin en köklü ve eski şenliklerinden birisi olması hem de doğrudan halkın konuyu sahiplenmesi anlamında Nasreddin Hoca şenlikleri ayrı bir statüye sahiptir. Bu şenliklerin bütün bölgeye ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle yüreğimizi yakan orman yangınlarında şehit olan üç vatandaşımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ümit ediyorum ki bu felaketler bir an önce son bulur. Daha yaşanılabilir Türkiye ve Akşehir'de güzel günleri paylaşırız" diye konuştu.