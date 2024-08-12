Üye Girişi
Haberler

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı 150 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 3 gün içinde 150 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuar, çeşitli etkinlikler ve konserlerle dolu bir program sunuyor.

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 3 günde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturduğu ve 9 Ağustos Cuma günü açılışı gerçekleştirilen fuar, dördüncü gününde Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda devam ediyor.

Fuarı ilk gününde 52 bin, ikinci gününde 48 bin, üçüncü gününde ise 50 bin kişi ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın kültürel ve ticari hayatına katkı sağlaması hedeflenen fuara Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi çevre illerden de ziyaretçiler geliyor.

Her yaştan çok sayıda kişinin katıldığı fuar kapsamında konserler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, alışveriş, spor alanları, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Fuar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Etkinlikler Kültür Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Ç.Rizespor-Başakşehir maçı muhtemel ilk 11'ler! Rizespor-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Kuşadası nerede? Kuşadası hangi illere yakın? Kuşadası'na nasıl gidilir? Rizespor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rizespor-Başakşehir maçı şifresiz mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay kapalı mı, iptal mi? Soğanlı-Bağcılar tramvay hattı ne zaman açılacak? Deadpool & Wolverine yaş sınırı ne? Deadpool & Wolverine +18 mi? Deadpool & Wolverine çocuklara uygun mu? Soğanlı- Bağcılar tramvay hattında ne oldu? Seferler durduruldu mu? M Lisa kimdir? Şarkıcı M Lisa kaç yaşında, nereli? M Lisa'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Az önce deprem mi oldu? 12 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Atina'da yangın! Yunanistan'daki yangın söndürüldü mü? 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması son durum! Gökçe Akçelik kimdir, neden öldü? Gökçe Akçelik kaç yaşındaydı, ne kanseriydi? SASA hisse bölündü mü? Sasa Polyester alınır mı, nasıl alınır? YKS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA: (sonuc.osym.gov.tr) Üniversite tercih açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Lana Del Rey kimdir? Lana Del Rey kaç yaşında, nereli? İstanbul'da kentsel dönüşüm kampanyası: Hibeli/kredi konut ve iş yeri ödemesi, kira yardımı, başvuru şartları nedir? Uzayda mahsur kalan astronotlar son durum! Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oldu? Kara büyü nedir? Kara büyü belirtileri nelerdir? Felak ve Nas suresi ile büyü bozulur mu? Yarısı Bizden Kampanyası 2024 başvuru şartları nedir, kimler başvurabilir? İstanbul Kentsel Dönüşüm kampanyası ne zaman başlıyor?
title