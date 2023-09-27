Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, '27. Zoom Ödül Töreni'ne katıldı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği '27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın kazananlarına ödülleri törenle takdim edildi. Törene katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kazananları tebrik ederek başladığı konuşmasında, "Dünyanın gözü olmak hiç kolay değil, gayret sarf etmek lazım. Bu gayreti zaman zaman göz bebekleri olan çocuklarından, göz aydınlıkları sevdiklerinden uzakta kalarak verseler de dünyayı aydınlatıyorlar" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Oğuz Göksu, Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Direktörü Ahmet İsmayılov, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Reşat Mecit, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı ile çok sayıda davetli katıldı. Ödül takdiminde de bulunan Başkan Yazıcı, günün anlam ve önemine binaen omzuna kamera alıp, salonu kendi gözünden dev ekrana yansıtma deneyimi de yaşadı.

"AZERBAYCAN'DA OLMAK BAŞLI BAŞINA BİR ÖDÜL"

Törende konuşma yapan Başkan Yazıcı, "27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Ödül Töreni münasebetiyle bir araya geldik. Aslına bakarsanız, milletimizin bir yarısının yanında olmak, kalbimizin diğer yarısında konaklamak, Azerbaycan'da olmak başlı başına bir ödül. Bu imkanı bize veren Haber Kameramanları Derneği'ne, dernek yönetimine ve kendisi de haber kameramanı olup mesleğin içinden gelen Sayın Başkan Aytekin Polatel Beyefendiye yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"ONLARIN SAYESİNDE TARİHİ DEĞİŞTİREN BÜTÜN OLAYLAR UNUTULMAZ OLUR"

Başkan yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Kıymetli arkadaşlarım, Ben siyasetçiyim; burada bulunan arkadaşlarla deprem, pandemi, yeni bir başlangıç, polemik, Şusa'da zafer, gökte Kızılellam gibi konusu haber olan ortamlarda çok görüştüm. Onlar olayın aktörlerinin fotoğraf karesini alır; her fotoğraf karesi bir hikayedir ve hikayelerin üstüne yeni dünyalar, yeni işler keşfedilir. Yaptıkları iş çok kıymetlidir; onların sayesinde tarihi değiştiren bütün olaylar unutulmaz olur. Karabağ Zaferi'ni insanlığın zihnine nakşederler, depremin ne demek olduğunu zihinlerde asla unutturmazlar. Kameranın arkasındaki bakışları bütün insanlığın bakışıdır. Dünyanın gözü olmak çok kolay değil, gayret sarf etmek lazım. Bu gayreti zaman zaman göz bebekleri olan çocuklarından, göz aydınları sevdiklerinden uzakta kalarak verseler de dünyayı aydınlatıyorlar. Bu dünyayı aydınlatmak hiç kolay değil; büyük bir özveri istiyor. Bu özveriyi gösteren kişilerin takdirine mahzar olabilmek, kameranın arkasından bakan milyonların takdirine mahzar olabilmek demektir. Bu takdir için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev Beyefendiye dün Nahçıvan'da da haykırdıkları gibi yıllardır haykırdıkları bir mesaj vardır; o mesaja ithafen 'yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın şanlı bayrağımızın, şanlı bayraklarımızın yükselişine nazır olan gözler' diyorum."