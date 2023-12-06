Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne 4 yeni unsur ekledi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4 kültürel mirasının daha UNESCO tarafından koruma altına alındığını duyurdu. Türkiye bu kararla 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak yükselerek 2'nci sıraya yerleşti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4 kültürel mirasının daha UNESCO tarafından koruma altına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin 4 kültürel mirası daha Botsvana'nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen '18'inci UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nın oturumunda koruma altına alındı. Türkiye'nin yaşayan mirasları olan 'Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası', 'İftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler', 'Sedef Kakma Sanatı' ile 'Tezhip Sanatı' UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi. Türkiye bu kararla 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak yükselerek 2'nci sıraya yerleşti.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Bakan Ersoy, zeytin yetiştiriciliğinin dün listeye kaydedilmesinin ardından yeni unsurların da bugün UNESCO'ya dahil olmasını 'UNESCO'dan beklenen müjde geldi' notuyla sosyal medyada paylaşım yaparak duyurdu. Ersoy, "UNESCO'nun koruma altına aldığı yeni kültürel değerlerimiz hayırlı olsun. İftar Gelenekleri, Sedef Kakma Sanatı, Tezhip Sanatı, Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası. Türkiye aynı zamanda, 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde 30'a ulaşan kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke oldu." ifadelerini kullandı.