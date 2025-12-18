Haberler

Türkan Şoray Mersin'de İyilik Korosu Konserine Katıldı

Türkan Şoray Mersin'de İyilik Korosu Konserine Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de, Ahmet Baran'ın şefliğinde 'İyilik Korosu' konseri düzenlendi. Konserde, Türkan Şoray'ın katılımı ile unutulmaz film kesitleri sahnelendi ve çeşitli eserler seslendirildi. Konser yoğun ilgi gördü.

MERSİN'de kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğini yaptığı 'İyilik Korosu', Türkan Şoray'ın katılımıyla konser verdi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, farklı meslek gruplarından gönüllülerin yer aldığı 'İyiliğin Sultanı Turnesi' korosu sahne aldı. Gecede, Türkan Şoray'ın rol aldığı unutulmaz filmlerden kesitler izleyiciyle buluşturulurken, koro tarafından çeşitli eserler seslendirildi. Konser öncesinde sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan Türkan Şoray, Mersin'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yoğun ilgi gören konsere Mersin Valisi Atilla Toros, eşi Dudu İrem Toros ile protokol üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title