Türkan Şoray Mersin'de İyilik Korosu Konserine Katıldı

MERSİN'de kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğini yaptığı 'İyilik Korosu', Türkan Şoray'ın katılımıyla konser verdi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, farklı meslek gruplarından gönüllülerin yer aldığı 'İyiliğin Sultanı Turnesi' korosu sahne aldı. Gecede, Türkan Şoray'ın rol aldığı unutulmaz filmlerden kesitler izleyiciyle buluşturulurken, koro tarafından çeşitli eserler seslendirildi. Konser öncesinde sahneye çıkarak kısa bir konuşma yapan Türkan Şoray, Mersin'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yoğun ilgi gören konsere Mersin Valisi Atilla Toros, eşi Dudu İrem Toros ile protokol üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.