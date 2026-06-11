Gazzeli Renad: Özgür Gazze'ye döneceğim

Gazze'de yaşam mücadelesi verirken kıtlık koşullarında sivil toplum kuruluşlarından gelen yardım malzemeleriyle yaptığı yemeklerin videolarını çekerek savaşın gölgesinde hayata tutunan Gazzeli Renad Attallah, bir gün tekrar Gazze'ye döneceğini, daha iyi şartlarda videolarını çekmeye devam edeceğini söyledi.

Renad, İsrail zulmü ve işgali altındaki Filistin'e sınır kapılarından yardım geçişlerine izin verilmediği, Gazze'nin kıtlık koşullarına mahkum edildiği dönemde yardım kolilerinden çıkan kısıtlı malzemelerle çektiği yemek tarifi videolarını sosyal medya platformlarında paylaştı.

Ağustos 2025'te eğitim bursu alan ablası sayesinde ikiz kardeşiyle Gazze'den ayrılarak Hollanda'ya göçen Renad'ın annesi ve diğer kardeşleri halen Gazze'de yaşam mücadelesi veriyor.

İki yıl önce paylaştığı bir videoda Türk Kızılayın gıda kolisinden çıkan ürünlerle yemek yapan ve Kızılay'a, Türk halkına teşekkür eden Renad, Türk Kızılayın Filistin Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödülünü alan Renad, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İnşallah Gazze özgür olacak"

Ödülünü tüm Gazzeli çocuklar adına aldığını ifade eden Renad, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldığım için çok gururluyum, mutluyum. Bu ödül sadece bir hediye değil, Gazze için bir umut." diye konuştu.

Annesi ve kardeşlerinin durumlarının iyi olmadığını, bombalar altında yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Renad, "Gazze'de hiçbir şey yok, normal bir hayat yok ama inşallah Gazze özgür olacak, iyi olacak." dedi.

İsrail'in soykırımının durması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mücadeleye dikkati çeken Renad, tek bir ülkenin çabalarıyla bu duruma son vermenin mümkün olmadığını, tüm insanlığın desteğini beklediklerini söyledi.

Dünyadaki tüm çocuklar gibi özgür yaşamak istediklerini vurgulayan Renad, "Bizim de hayatımız normal olmalı. Okula gitmek istiyoruz, oyuncakla oynamak, gezmek, dolaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Renad, Gazze'nin bir gün özgür olacağına inandığını, mutlaka ülkesine döneceğini ve videolarını daha iyi şartlarda çekeceğini sözlerine ekledi.