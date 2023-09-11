Turgutlu Belediyesi Hemşehri Geceleri Başlıyor

Turgutlu Belediyesi, hemşehri dernekleriyle birlikte organize ettiği 'Hemşehri Geceleri' ile beş gün boyunca pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapacak. Hemşehri Geceleri, 13-17 Eylül günleri arasında Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da düzenlenecek. Ücretsiz olan etkinlikler saat 20.00'de başlayacak.

Turgutlu Belediyesi, hemşehri dernekleriyle birlikte organize ettiği 'Hemşehri Geceleri' ile beş gün boyunca pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapacak. Hemşehri Geceleri, 13-17 Eylül günleri arasında Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da düzenlenecek. Ücretsiz olan etkinlikler saat 20.00'de başlayacak.

Turgutlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, hemşehri derneklerinin katkılarıyla düzenlenecek, vatandaşların yoğun bir ilgiyle takip ettikleri 'Hemşehri Geceleri' için geri sayım başladı.

Dopdolu bir programla beş gün sürecek 'Hemşehri Geceleri'nde 13 Eylül Çarşamba Makedonya Göçmenleri Balkan Gecesi ve Azerbaycan Kültürleri Gecesi, 14 Eylül Perşembe Karadeniz ve Erzurum Kültürleri Gecesi, 15 Eylül Cuma 2. Geleneksel Zurnaların Çığlığı Festivali, 16 Eylül Cumartesi Yörük ve Selendi Kültürleri Gecesi yapılacak. Hemşehri Geceleri, 17 Eylül Pazar günü Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi ile sona erecek. Birbirinden farklı kültürlerin beş gün boyunca Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da bir araya geleceği Hemşehri Geceleri, saat 20.00'de başlayacak.

"HEMŞEHRİ GECELERİ İLE BİRBİRİNDEN ÖZEL PROGRAMLARA İMZA ATACAĞIZ"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hemşehri derneklerimizle birlikte düzenlediğimiz 'Hemşehri Geceleri' ile beş gün boyunca birbirinden özel programlara imza atarak değerli sanatçılarımızı, dans topluluklarımızı, halk oyunları ekiplerimizi Turgutlu'muzda ağırlayacağız. Tüm hemşehrilerimi 13-17 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 'Hemşehri Geceleri' etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.