TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Programı Tokat'ta Devam Etti

TRT'nin düzenlediği şehir konserleri, Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi iş birliğinde Hıdırlık Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ücretsiz düzenlenen konserde, TRT Çok Sesli Müzikler Müdürlüğünde görevli profesyonel ses ve saz sanatçıları sahne aldı. Tokatlıların yoğun ilgi gösterdiği programda TRT sanatçılarının seslendirdiği şarkılara vatandaşlar da eşlik etti. Konserde Tokat'ın türküleri de seslendirildi. Program sonrasında Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya memleketi olan Niksar'ın çeyiz sandığını hediye ederken, Sobacı da Vali Hatipoğlu'na TRT Nostalji Radyosu hediye etti. Konseri, Tokat Valisi Hatipoğlu ve TRT Genel Müdürü Sobacı ile birlikte TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TRT yöneticileri ve çok sayıda müziksever dinledi.