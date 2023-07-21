TRT Ortak Yapımı 'Bir Tutam Karanfil' Filminden Dünya Prömiyeri

TRT 12 Punto'nun düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu kapsamında gerçekleştirilen 'Bir Tutam Karanfil' filmi, Tokyo Film Festivali'nde dünya prömiyerini yaptı. Yönetmen Bekir Bülbül, filmi salgın döneminde çektiklerini ve zorlu hava koşullarında bir mülteci ve torunuyla yaşadıkları yolculuğu anlattığını belirtti. Yapımcı Halil Kardaş ise TRT 12 Punto'nun büyük destek sağladığını ve filmin uluslararası festivallerde yer aldığını ifade etti.

TRT 12 Punto kapsamında, dünya prömiyeri Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştirilen TRT ortak yapımı "Bir Tutam Karanfil" filmi gösterildi.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT'nin bu yıl 5'inci kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunun açık hava etkinliği, Feriye Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Yönetmen Bekir Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci uzun metraj filmi "Bir Tutam Karanfil"in TRT 12 Punto'nun ilk ürünlerinden olduğunu söyledi.

TRT 12 Punto ile filmin birbirlerinin göz bebeği olduğunu dile getiren Bülbül, "Çünkü ilk ürün, ilk heyecan sonuçta. Şimdi seyirciyle buluşuyor olması gerçekten heyecan verici." dedi.

Bülbül, filmi salgın tedbirlerinin devam ettiği bir dönemde çektiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında bir yerde çok zorluydu. Çünkü hepimiz maskelerle beraber dolaşıyoruz, bir taraftan sürekli testler. Bu süreç bizim için zorluydu ama avantajı da şu oldu, film gereği bize hep ıssız yollar ıssız beldeler lazımdı. ve o zaman takdir edersiniz sokağa çıkma yasağı vardı. Herkes evine kapanıyordu, bu anlamda bizim işimize yaradı. Çünkü dışarı çıktığımızda hiç kimse yoktu. Dolayısıyla o evreni oluşturma ve inşa etme anlamında bize yaradı."

Yıl sonuna doğru filmin vizyona girmesini hedeflediklerini aktaran Bülbül, "Film, karısının cenazesini ülkesine götürüp defnetmek isteyen yaşlı bir mülteciyle ilgili, yanında torunu da var. Zorlu hava koşullarında hem de maddi imkansızlıklarla beraber yolculuklarını anlatıyor. Arkalarında bir tabutu sürüklüyorlar ve yolda karşılaştıkları insanlar var. Onların kimi yardım ediyor, kimisi de umursamadan geçiyor. Böyle bir yol hikayesi." diye konuştu.

"TRT 12 Punto senaryo ve yapım açısından çok büyük destek oldu"

Yapımcı Halil Kardaş, 2019'da Bekir Bülbül ve Büşra Bülbül ile tanışma fırsatı bulduğunu, hemen akabinde de TRT 12 Punto'ya başvurduklarını anlattı.

Bir Tutam Karanfil filminin serüveninin TRT 12 Punto ile başladığına işaret eden Kardaş, "İlk defa TRT'nin de böyle bir katkısı olması bizi heyecanlandırmıştı o sene ve gerçekten hem senaryo açısından hem de yapım açısından çok büyük destek oldu bize." değerlendirmesinde bulundu.

Filmin yapım sürecine, yurt dışında kurdukları ortaklıklara ve buldukları fonlara ilişkin bilgiler veren Kardaş, "Biz 2021 yılının kışında çektik, Kapadokya, Kayseri ve Konya'nın birçok ilçesinde çekimlere başladık. Tam pandeminin olduğu dönemde maskelerin, aşıların her hafta testlerin olduğu bir dönemdeydi. Bayağı stresliydik aslında. Çünkü setten birisi hasta olursa, oyuncular hasta olursa ki olanlar oluyordu hemen testler yapılıyor, bazen ara veriliyordu, öyle bir çalışma ortamı oldu." ifadesini kullandı.

Kardaş, dağıtımla ilgili çalışmaların ardından 2022'de Tokyo Film Festivalinde filmin açılışı yaptıklarını ve daha sonra da çeşitli ülkelerdeki festivallerde yer aldıklarını söyledi.

TRT 12 Punto'nun her yıl bir önceki yılın üzerine koyarak büyük mesafe kat ettiğini anlatan Kardaş, etkinliklerde pek çok ülkeden yapımcı, festival direktörü ve dağıtımcı firma temsilcileriyle bir araya gelme imkanı bulunduğunu, bunun yapımcı ve yönetmenler için çok büyük bir avantaj olduğunu aktardı.

Kardaş, TRT yetkililerine teşekkür ederek, "TRT bu işin lokomotifi olmaya ve daha çok geliştirerek büyütmeye başladı. Umarım bu katkılar daha da büyüyerek ve çeşitlenerek devam eder." diye konuştu.

Gösterimin ardından gerçekleştirilen söyleşide, yönetmen Bülbül ve yapımcı Kardaş, filmi izleyen genç sinemacıların sorularını cevapladı.