Trabzon Devlet Tiyatrosu "Medyum" adlı oyunu sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Medyum" adlı oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Sam Bobrick'in yazdığı, Özgür Özdural'ın Türkçeye çevirdiği ve Tayfun Erarslan'ın yönettiği oyunda, bir cinayetin gizemi maceralı şekilde anlatılıyor.

Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Volkan Satır, Elvan Çanakoğlu, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan ve Murat Aşar'ın rol aldığı oyunun dekorunu Murat Gülmez, kostümlerini ise Funda Çebi tasarladı.

İki perdelik oyun bugün ve yarın akşam 20.00'de, 31 Ocak'ta ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bugün "Muhacirlik", yarın "Şoför Nebahat", 1 Şubat'ta "Sihirbazın Çırağı" adlı tiyatro oyunları sahnelenecek. Aynı salonda 4 Şubat'ta da Türk Halk Müziği konseri organize edilecek.

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, yarın ve 31 Ocak Cumartesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacağı konserlerle, Trabzonlu hayranlarıyla buluşacak.

Aynı merkezde 5 Şubat'ta Salih Bademci tek kişilik oyunu "Sesler" ile sanatseverlerle bir araya gelecek. Kerem Kurdoğlu'nun yazdığı, Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyunda, seslerin kişinin hayatındaki etkisi anlatılıyor.