Trabzon'da Ruh Sağlığı Merkezi'nde Sanat Sergisi Açıldı

Trabzon'da Ruh Sağlığı Merkezi'nde Sanat Sergisi Açıldı
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Trabzon Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören danışanların yaptığı eserlerin sergilendiği etkinlik, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal'ın katılımıyla açıldı. Serginin üç gün süreceği açıklandı.

Trabzon Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alanların yaptıkları ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet verilen merkezde tedavi gören danışanların, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde düzenlenen kurslarda yaptıkları çalışmaların yer aldığı serginin açılışında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Trabzon Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören danışanların yaptığı eserlerin üç gün sergileneceğini belirten Topsakal, "Bu gibi faaliyetlerin çok büyük faydasını gördük." dedi.

Trabzon Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Canan Kırca ise danışanların sanatla sosyalleşmesini sağladıklarını ifade etti.

Sanatın, toplumsal ve sosyal iyileşmenin bir parçası olduğunu vurgulayan Kırca, danışanların eğitmenleri eşliğinde 1 yılda yaptıkları resim ve seramik ürünlerin yer aldığı serginin üç gün açık kalacağını kaydetti.

Atatürk Alanı'ndaki serginin açılışına, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Cemil Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürü Hasan Öztorun da katıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Kültür Sanat
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