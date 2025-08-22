Terminal Kadıköy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yeni Türkü Konsseriyle Kutluyor

Terminal Kadıköy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yeni Türkü konseriyle kutlayacağını duyurdu.

Terminal Kadıköy'ün kültür-sanat ve buluşma alanı Platform Sahnesi, 30 Ağustos'u gün boyu sürecek etkinliklerle herkese açık bir buluşmaya dönüştürecek. Kentin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yalnızca gastronomi değil, sanat ve eğlenceyle de bir arada olduğu atmosferde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Terminal Kadıköy'de bulunan tarihi tren üzerindeki balmumu heykelinin selamlanacağı kortej alanı gezecek. Platform Sahnesi'nde ise etkinlikler gün boyu devam edecek. Saat 19.30'da düzenlenecek Yeni Türkü konseri öncesinde ise DJ performansı sergilenecek. Yeni Türkü'nün hafızalara kazınan şarkıları, Zafer Bayramı'nın coşkusunu Terminal Kadıköy'ün atmosferinde İstanbullularla buluşturacak.

Terminal Kadıköy, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu paylaşmak isteyen herkesi davet ediyor.