Tell Kurdu Höyük Kazılarında Önemli Buluntular

Güncelleme:
Doç. Dr. Rana Özbal, Tell Kurdu Höyük'te yapılan kazılarla ilgili bilgi vererek, yerleşik hayata geçişin ve tarım ile hayvancılığın başlangıcını gösteren önemli buluntular elde ettiklerini açıkladı.

'EN GÜZEL ŞEKİLDE BELGELEDİK'

Tell Kurdu Höyük Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Rana Özbal, bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Doç. Dr. Özbal, "Buradaki kazılar ilk olarak 1930'lu yıllarda kazılmaya başladı. Ardından 1995-2002 yılları arasında kazıldı. 2022'den bu yana ise üçüncü dönem kazılar yapıyoruz. Buradaki çalışmamız Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ tabakalarını gösteren bir yerleşim. Yani yerleşik hayata geçişin, tarım ve hayvancılığa geçişini gösteren bir durum. Erken Kalkolitik Çağ da devletleşmeye başladığımız bir dönem oluyor. Höyük de çok önemli çünkü çok büyük bir yerleşim yeri. Bu geç evremizde çıkan ayak izleridir. Yağmura maruz kalmış, ıslanmış bir doku içerisinde bu ayak izlerini bulduk. Çok dikkatli süpürerek bulduk. Önce birini sonra, diğerlerini açarak o dolguyu gün yüzüne çıkardık. Bütün ayak izlerini 3 boyutlu taradık. En güzel şekilde belgeledik. Çok güzel bir süreçti. O anı direkt hissetmiş oluyorsunuz diyebilirim adeta" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
