Teknolojinin gelişmesi semerciliği bitiriyor

Geleneksel sanat modern döneme ayak uyduramıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 60 yıldan fazla semercilik mesleğini yapan yaşlı vatandaş, teknolojinin gelişmesiyle beraber mesleğin artık gereksiz hale geldiğini ifade etti. Esnaf, hayvan gücüne dayalı olan semerciliğin, modern makinelerin kullanılmasıyla unutulmaya yüz tuttuğunu kaydetti.

"Makine işin içine girince bizim işimiz bitti"

Kahramanmaraş tarihi çarşıda semercilik yapan 70 yaşındaki Ali Özcan, eskilerin popüler mesleği semerciliği hala devam ettiriyor. El emeği ürünleri ustalıkla işleyen Özcan, "Artık hayvan gücüne ihtiyaç kalmayınca semere de ihtiyaç kalmadı. Hayvan gücüne ihtiyaç kalmadı yani artık her şey makineleşti. Makine işin içine girince bizim işimiz bitti" dedi.

"Artık ürettiğimizi satamıyoruz"

Satışların neredeyse durmasıyla mesleği bırakma noktasına geldiğini ifade eden Özcan, "Sabahları işe uğramak alışkanlık haline geldi ama artık ihtiyaç kalmadı. Çünkü artık ürettiğimizi satamaz olunca mesleği bırakmış durumdayız. Ben burada bugün varım, belki yarın yokum. Çünkü artık ürettiğimizi satamıyoruz" diye konuştu.