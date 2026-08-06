Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'na başvurular devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması için başvurular devam ediyor. Toplam 1 milyon 735 bin lira ödül dağıtılacak yarışmaya son başvuru tarihi ise 31 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Tarım, orman, hayvancılık, su, toprak, köy yaşamı ve üretim kültürünü fotoğraf kareleriyle anlatmayı amaçlayan yarışmaya amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek.

Yarışmada, doğanın ve üretimin hikayesini en etkileyici şekilde yansıtan eserler jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren fotoğraf sahiplerine toplam 1 milyon 735 bin lira ödül verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu illerden yarışmaya yoğun katılım beklediklerini belirterek, Erzincan'ın bereketli ovaları, yaylaları, bağ ve bahçeleri, üreticileri, çobanları ve doğal yaşamını objektifine yansıtan fotoğraf tutkunlarını yarışmaya davet etti.

Başvuruların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edeceği yarışma, tarım ve doğa temalı fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı