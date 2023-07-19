Tarihi Harput'ta kürsübaşı etkinliği

Elazığ Belediyesi tarafından tarihi Harput Mahallesi'nde düzenlenen kürsübaşı etkinliği dinleyenleri mest etti. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından kültürel programlar devam ediyor. Bu çerçevede kürsübaşı ekibi tarafından Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Balakgazi Parkı'nda program düzenlendi. Etkinlikte mahalli eserler seslendirilirken vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel eserlerin çalındığı kürsübaşı, dinleyenleri mest etti.