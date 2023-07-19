Üye Girişi
Haberler

Tarihi Harput'ta kürsübaşı etkinliği

Kültür Sanat Haberleri

Elazığ Belediyesi tarafından tarihi Harput Mahallesi'nde düzenlenen kürsübaşı etkinliği dinleyenleri mest etti. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından kültürel programlar devam ediyor. Bu çerçevede kürsübaşı ekibi tarafından Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Balakgazi Parkı'nda program düzenlendi. Etkinlikte mahalli eserler seslendirilirken vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel eserlerin çalındığı kürsübaşı, dinleyenleri mest etti.

- Tarihi Harput'ta kürsübaşı etkinliği

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi tarafından tarihi Harput Mahallesi'nde düzenlenen kürsübaşı etkinliği dinleyenleri mest etti.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından kültürel programlar devam ediyor. Bu çerçevede kürsübaşı ekibi tarafından Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Balakgazi Parkı'nda program düzenlendi. Etkinlikte mahalli eserler seslendirilirken vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden güzel eserlerin çalındığı kürsübaşı, dinleyenleri mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Kültür Sanat

Elazığ Belediyesi Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title