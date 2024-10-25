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Tarihi Doğanay Köyü Merkez Camisi İbadete Açıldı

Tarihi Doğanay Köyü Merkez Camisi İbadete Açıldı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde restore edilen tarihi Doğanay Köyü Merkez Camisi, yapılan çalışmalarla ibadete açıldı. Restorasyonda, ahşap malzemelerin onarımı, kalem süslemeleri ve çatı onarımı gibi işlemler gerçekleştirildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde restore edilen tarihi Doğanay Köyü Merkez Camisi ibadete açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Doğanay köyündeki tarihi caminin restorasyonunun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan restorasyon projesi kapsamında, bozulan ahşap malzemelerin onarımı, kullanılabilir ahşap malzemelerin temizlenmesi ve koruyucu uygulama yapılması, kalem süslemelerinin aslına uygun hale getirilmesi, çatı onarımı, ahşap minare, dış zemin kaplama ve diğer imalatların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bölgenin geleneksel malzemeleri ve yapım teknikleri ile kendine özgü mimari anlayışını yansıtan, hicri takvime göre 1225'te yapıldığı öngörülen iki katlı caminin restorasyonuna Haziran 2023'te başlanmıştı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat

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