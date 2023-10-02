Tamer Levent'in Sanata Evet Platformu Edremit'te Sanat Geceleri Düzenledi

Ünlü tiyatro oyuncusu Tamer Levent tarafından oluşturulan Sanata Evet Platformu, Edremit'te sanat geceleri düzenledi. Gecede ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ve TRT Sanatçısı İsmail Özkan da performans sergiledi.

Ünlü tiyatro oyuncusu ve eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Levent tarafından oluşturulan Sanata Evet Platformu, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'Sanata Evet' gecelerinde bir araya geldi.

Sevilen sanatçı Tamer Levent'in oluşturduğu Sanata Evet Platformu, Edremit'te sanat geceleri gerçekleştirdi. Edremit'in Güre Mahallesi'ndeki 1774 Termal Otel'de gerçekleştirilen "Sanata Evet" geceleri ilk olarak ünlü söz yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. İlkan şiirleri ile katılanları hayran bırakırken, TRT Sanatçısı İsmail Özkan da şarkıları ile geceye renk kattı.

Gecenin sonunda katılımcılara "Sanata Evet" plaketlerini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı takdim etti. Belediye Başkan Yardımcısı Canlı, "Sanata Evet çağrısıyla toplumun tüm kesimlerine, daha iyi ve güzel bir dünya için sanatın hayatımızda daha çok yer alması gerektiğini hatırlatan değerli konukları ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İlçemizde böyle bir etkinlikte bir araya gelen tüm sanatçı konuklarımıza kültür ve sanata olan değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.