Syedra Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Uygulaması Başlatılıyor

Antalya'da birçok ören yeri ve müzelerde geçilen "Gece Müzeciliği" uygulamasının Syedra Antik Kenti'nde de başlatılması için hummalı çalışma yürütülüyor.

Seki Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 bin yıllık antik kentte, 12 ay boyunca kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer'in başkanlığında 6 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarıyla görünür hale getirilen antik kent, yoğun çalışmalarla gece müzeciliğine hazırlanıyor.

Yerleşim alanındaki kazılarda gün yüzüne çıkarılan kentin merkezini oluşturan 250 metre uzunluğundaki Sütunlu Cadde ile çevresindeki tiyatro, meclis, hamam, altyapı sistemleri, işlikler, sarnıçlar ve Vaftiz isimli mağara, Syedra'da öne çıkan mekanlar arasında yer alıyor.

Syedra'nın gece de ziyarete açılabilmesi için antik dönem cadde ve sokaklarında düzenleme yapıldı, makilik alanlar temizlendi. Işıklandırma çalışması yapıldıktan sonra antik kent, gece de ziyaret edilebilecek.

"Karşılama ve gezi güzergahında yoğunlaştık"

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergürer, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün destekleriyle 2019'da kent içi kazılara başladıklarını söyledi.

Bu sene 6. sezona girdiklerini anlatan Ergürer, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde başlatılan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamındaki çalışmalarımızı bu yıl karşılama alanları ve gezi güzergahı üzerinde yoğunlaştırdık. Kentin karşılama alanını yenilerken, gezi güzergahının da onarım çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ergürer, kazıların kentin daha çok yerel halkın bulunduğu konut ve çalışma alanlarında devam ettiğini belirterek, büyük caddelerini birbirine bağlayan ara sokak ve merdivenlerin sayısının kazılar sayesinde arttığını vurguladı.

Syedra Antik Kenti'nin gece gezisi yapılabilecek kentler arasında yer alacağını kaydeden Ergürer, "Gece güzergahı alanı, yürüme ve karşılama alanı çalışmaları bittikten sonra antik kentte ışıklandırma yapılarak, saat 24.00'e kadar gezilebilecek." dedi.

Ergürer, 2023 sezonunda kentin batı kapısıyla Sütunlu Cadde'yi birbirine bağlayan merdivenleri, daha sonra da Sütunlu Cadde'nin orijinal zemini ve caddenin bağlantılarının bir kısmını ortaya çıkardıklarını belirtti.

Kentin büyük bölümünde orijinal gezi güzergahlarının gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Ergürer, "Yaklaşık 2,5 kilometrelik bu antik dönem güzergahı, ziyaretçilerini akşam gezilerinde ağırlayacak. Tarih veremiyoruz ancak ışıklandırma yapıldıktan sonra gece müzeciliğine açılacak." ifadelerini kullandı.

Antalya'da gece ziyaret edilebilen müze ve antik kentler

Antalya'da gece müzeciliği kapsamında Aspendos ve Patara antik kentleri gece yarısına kadar açık kalırken, Side saat 23.00, Alanya Kalesi ile Perge, Phaselis, Olympos, Limyra ve Myra antik kentleri ise saat 21.00'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Ayrıca Antalya Müzesi, Alanya Müzesi ve Side Arkeoloji Müzesi de saat 21.00'e kadar tarih meraklılarını ağırlıyor.