Soner Arıca Fatsa'da konser verdi

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, Fatsa Belediyesi'nin organizasyonunda memleketi Fatsa'da konser verdi. Konser alanını dolduran yaklaşık 10 bin hemşehrisinin sevgi sloganlarıyla sahneye çıkan Soner Arıca, gece boyunca söylediği hit şarkılarıyla izleyenleri duygudan duyguya taşıdı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 'Bölgemize yakışır bir konseri Fatsa ilçemizde gerçekleştirdik. Hemşehrimiz Soner Bey'e müzik ziyafetinden dolayı çok teşekkür ederim' dedi.