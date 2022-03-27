Son dakika haberleri | Timur Selçuk şarkıları, Mercan Selçuk'un yorumuyla İzmirlilerle buluşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Timur Selçuk şarkıları, Mercan Selçuk'un yorumuyla İzmirlilerle buluşacak

AA - Ömer Evren Atalay - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Timur Selçuk şarkıları, Mercan Selçuk'un yorumuyla İzmirlilerle buluşacak

Gelen son dakika haberine göre Besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk'un bale sanatçısı ve koreograf kızı Mercan Selçuk tarafından sahneye konulan "Babamın Şarkıları" eseri, 10 Nisan'da İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Besteci, piyanist, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk'un bale sanatçısı ve koreograf kızı Mercan Selçuk tarafından sahneye konulan "Babamın Şarkıları" eseri, 10 Nisan'da İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

Mercan Selçuk Dans Topluluğundan (MSDT) yapılan açıklamaya göre, sezon açılışını İstanbul'da yapan eserin Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki gösteriminde, İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Balerini Aslı Çilek de konuk dansçı olarak performans sergileyecek.

Timur Selçuk'un unutulmaz şarkılarının klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumlandığı eser, ailenin Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun iz düşümü olarak nitelendiriliyor.

Eserde dansçılar, Timur Selçuk'un "İspanyol Meyhanesi", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin", "Ekonomi Bilmecesi" gibi unutulmaz şarkıları eşliğinde performans sergiliyor.

Temsiller sırasında gazeteci Nebil Özgentürk'ün "Bir Yudum İnsan" belgeselinden bir bölüm de gösteriliyor.

Son dakika haberleri | Timur Selçuk şarkıları, Mercan Selçuk'un yorumuyla İzmirlilerle buluşacak

AA / Ömer Evren Atalay - Kültür Sanat

Timur Selçuk, Selçuk, Nisan, Bale, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title