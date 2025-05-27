Sivas'ta Öğrencilere Dama Kursu Düzenlendi

Sivas'ta Öğrencilere Dama Kursu Düzenlendi
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen dama kursuna öğrencilerin gösterdiği ilgi dikkat çekti. Kapanış programında katılımcılar, kursiyerleri tebrik etti.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğrenciler için dama kursu düzenlendi.

Akıncılar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 80. Yıl İlkokulu'nda açılan dama kursuna öğrenciler ilgi gösterdi.

Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler için kapanış programı düzenlendi.

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ile Belediye Başkanı Murat Sevinç de kursun kapanış programına katılarak, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Türkmen, kursa katılan kursiyerleri tebrik ederek, bu anlamlı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Kültür Sanat
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