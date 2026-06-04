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Sivas'ta yaklaşık 3 bin 200 yıllık "mağara apartmanları" dikkati çekiyor

Sivas'ta yaklaşık 3 bin 200 yıllık 'mağara apartmanları' dikkati çekiyor
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Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma amacıyla yapılan tarihi kaya mağaralar, apartman görünümüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı değerlendirilen tarihi kaya mağaralar, apartman görünümünü andıran yapısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tödürge köyünde kayalar oyularak oluşturulan ve yıllar önce mesken olarak kullanılan 100 kadar mağara bulunuyor.

Söz konusu kaya mağaralarının yan yana ve alt alta oyularak oluşturulduğu tahmin ediliyor.

Küçük mekanlar halindeki mağaralar görüntüsüyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.

Mağaraların bazı kısımlarında taş ve horasanla örülmüş duvarlar ve gözetleme delikleri yer alıyor.

Yaklaşık 3 bin 200 yıl önce barınma ve sığınma amacıyla yapıldığı tahmin edilen mağaralar apartman görüntüsünü andırıyor.

Roma ve çeşitli medeniyetlerce kullanıldığı tahmin edilen mağaraların daha sonra başka medeniyetlere de ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Ziyaretçilerden Bekir Eroğlu, mağaraların tarihinin çok eskiye dayandığını öğrenince görmek için geldiğini belirterek, "Gökdelen gibi yükselen bu yapılar gerçekten çok enteresan. Herkesin gelip görmesini isterim, buralar bizim tarihi zenginliğimiz." dedi.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
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