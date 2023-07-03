Şirankes festivalinde keçilerin müzik keyfi

ERZURUM Erzurum'un Şenkaya ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Kültür, Sanat ve Bal Festivalinde satmak için getirdikleri keçiler ilk defa orkestra ile yöresel sanatçıların yatıkları müzikten büyük keyif alan keçiler saatlerce müzik eşliğinde yattılar.

Şenkaya Akşar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan üreticisi olan Dursun Aktürk, "Keçileri festival alanına satışa getirdim. Müzikten çok hoşlandılar yediler doydular, şimdi burada müzik eşliğinde keyiflerine bakıyorlar. Keçiler normalde böyle yerlerde durmazlar ama müzik hoşlarına gitti müzikten etkilendiler. Oldukları yerde yattılar ilk defa müzik dinliyorlar mutlu oldular" dedi.