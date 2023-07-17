Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Kaymakam Tugay Kalkanlı için veda programı düzenlendi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yurt dışı eğitimi için ilçeden ayrılacak Kaymakam Tugay Kalkanlı için veda programı düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Hasan Peker, Kaymakam Kalkanlı'ya ilçelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve başarılar diledi.