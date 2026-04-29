Sinop'ta deniz atıkları sanata dönüştü

Sinop'ta yürütülen proje kapsamında sahillerden toplanan atıklar sanat eserlerine dönüştürülerek çevre farkındalığına dikkat çekildi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Çöpten Farkındalığa, Denizden Sanata" projesi kapsamında, sahillerden toplanan atıklar sanat eserlerine dönüştürüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşah Öztekin koordinasyonunda yürütülen projede, atölye lideri Tibet Danacı eşliğinde öğrenciler ile akademik ve idari personelin katılımıyla eğitim ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda hazırlanan sergide, deniz ekosistemine zarar veren atıkların sanatsal yorumlarına yer verildi.

Projeyle çevre bilincinin artırılması ve atıkların yeniden kullanım potansiyeline dikkat çekilmesi amaçlanırken, sergi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Sergiyi Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sabri Bilgin de ziyaret etti. - SİNOP

