Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Emre Altuğ Konseriyle Başladı

Şile'de Bezi Kültür ve Sanat Festivali çoşkusu Emre Altuğ konseriyle başladı

Şile'de Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi açıldı

İSTANBUL Şile Belediyesi tarafından planlanan "Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" dün akşam düzenlenen etkinlikler ve Emre Altuğ konseri ile başladı. Birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı festivalde Emre Altuğ konseri geceye damgasını vurdu. Şile'nin coğrafi tescilli ürünü olan dünyaca ünlü Şile bezinin ise tasarım merkezi açıldı.

Şile Belediyesi'nin 14-20 Ağustos tarihlerinde düzenlediği "Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Dün akşam başlayan festival birbirinden farklı etkinlikler ile Şileli vatandaşları ağırladı. Dünyaca ünlü Şile bezinin tasarım merkezi açılışıyla başlayan festival kortej ile devam etti. Akşam saatlerinde ise Şile meydanında halk oyunları rüzgarı esti. Vatandaşların da eşlik ettiği gösterilerde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Geceye ise Emre Altuğ Konseri damga vurdu. Pop müziğin sevilen sanatçısı Altuğ'un konserinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Sanatçı sahne performansıyla da tam not aldı.

Emre Altuğ konseri geceye damgasını vurdu

Gecenin son etkinliğinde ise pop müziğinin sevilen sanatçılarından olan Emre Altuğ, Şileliler ile buluştu. Bu kez şarkılarını Şileliler için seslendiren ünlü sanatçı sahne performansıyla Şilelileri eğlendirdi.

Dünyaca ünlü Şile bezi tasarım merkezi açıldı

Şile'nin coğrafi işaret almış olan dünyaca ünlü bezi olan Şile bezi için tasarım merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılış lansmanına Şileli vatandaşlar konuk oldu. Başkan İlhan Ocaklı açılış töreninde konuşma yaptı. Konuşmanın ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

"Her akşam, 7 gün boyunca birbirinden kıymetli sanatçılarımız yer alacak"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Yaklaşık bir hafta boyunca etkinliğimiz devam edecek. Bir haftanın sonunda da Şile bezimizi uluslararası anlamda Şile'nin ve Şile bezinin tanıtımı noktasında önemli bir projeye de imza atmış olacağız. Bugün itibariyle 34'üncüsü gerçekleştiriliyor. Her akşam 7 gün boyunca birbirinden kıymetli ulusal sanatçılarımız yer alacağı bir şölenle günü tamamlamış olacağız. Bir haftanın sonunda Şile bezine yakışan festivali de tamamlamış oluruz" dedi.