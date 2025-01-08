Serebral Palsi Hastası Yazar Mustafa Erol'a Destek Ziyareti

Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamayan ve burnuyla kitap yazan Mustafa Erol'u ziyaret etti.

Efeler ilçesinde, "serebral palsi" hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamayan Mustafa Erol, 2009 yılında burnuyla kullandığı bilgisayarda yazmaya başladığı ve "Herkes beni engelli sanıyo" ismini verdiği kitabı 7 yılda bitirdi.

Erol, ikinci kitabı olan "Beynimdeki Yıldızlar"ı da aynı yöntemle 5 yılda yazdı.

Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler bu kapsamda Erol'u evine ziyaret edip çiçek takdim etti.

Erol'un annesi Hatice Erol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 15 Ocak'ta Aydın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilecek roman tanıtım gününe kitap severleri davet etti.