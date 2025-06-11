Şener Şen, 40 Yıl Aradan Sonra Tiyatroda 'Zengin Mutfağı' ile Veda Etti
Usta oyuncu Şener Şen'in 8 yıl boyunca sahne aldığı 'Zengin Mutfağı' oyunu, 400'den fazla temsille kapalı gişe oynayarak büyük bir başarı elde etti. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki son gösterimle birlikte, Cumhuriyet tarihinin en önemli işçi hareketlerinden birinin hikayesine sahne olacak bu eser, Şen'in tiyatro sahnesine dönüşüyle de dikkat çekti.
Usta oyuncu Şener Şen'i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas prodüksiyonu "Zengin Mutfağı" oyunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda son kez seyircilerle buluştu.
DasDas'tan yapılan açıklamaya göre, oyun 8 sene boyunca 400'den fazla temsili kapalı gişe oynayarak başarıya imza attı.
Vasıf Öngören'in aynı adlı eserlerinden uyarlanan oyun, 8 sene usta Şener Şen'in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı'nın yer aldığı kadroyla sahnelendi.
Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan oyunun yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal birlikte üstlendi.