Sehlikoğlu Hasan Efendi'nin Hatıraları Müzede Canlanacak

Adana, Karaisalı, Kozan, Kadirli, Feke, Saimbeyli ve Develi'ye kadar uzanan bölgenin Milli Mücadele tarihine ışık tutacak olan kıymetli bir eseri memleketleri olan Kozan'a kazandırdılar. Sehlikoğlu Çiftliği'ne yapılan takdire şayan müze ile başta Sehlikoğlu Hasan Efendi olmak üzere nice şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırası gelecek nesillere ulaşacak.

Müzeyi Kozan'a ve Adana'ya kazandıran Kemal Sehlikoğlu şu açıklamaları yaptı:

" Dedemiz Sehlikoğlu Hasan Efendi milli bir kahramandır. Yol ve kader arkadaşları olan Kurtoğlu Hulusi Efendi ve Topaloğlu Halil Efendi ile tarihimiz açısından önemli bir vazifeyi yerine getirmişlerdir. Hasan Efendi, bin bir meşakkat ve çile içinde yürüdükleri milli uyanış yolunda her türlü fedakarlığı yapmıştır. Kozan ve Adana bölgesinde Ermeni Devleti kurmak için oluşturulan ve Türk düşmanı olan komitecilerin tehlikeli adımlarını görerek, onlarla 1908 yılında mücadele etmeye başlayan ileri görüşlü bir milliyetçi ve vatanseverdir. Yol arkadaşlarının yaş olarak en büyüğü olan, devlet işlerindeki tecrübesi, zekası, cesareti ve bilgeliğiyle Kayseri'deki yetkili makamlara ve Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa'ya sunulacak olan Kozan ve çevresindeki Fransız ve Ermeni işgal ve zulmünü anlatacak raporları hazırlamıştır."





YAZAR YUSUF DELİKOCA: BİR KAHRAMANLIK DESTANIN ÖYKÜSÜ BU MÜZEDE YAŞIYOR

Yazar Yusuf DELİKOCA, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan kahramanlıkların öyküsü bu müzede yaşamaktadır diyerek şu açıklamalarda bulundu: "Sehkikoğlu Hasan Efendi, memleketi Adana'nın Fransızlar tarafından 1919 yılında işgalinden sonra Kozan'da ailesi ile birlikte Ermeni zulmünü yaşamış, memleketin sürgün edilmiş ve mal varlığına el konulmuştur. Milli mücadelenin başlaması için silahına sarılmış, ilk olarak Milli Kuvvetler Komutanı Sinan Tekelioğlu'nun yanında görev alarak Karaisalı'ya geçerek milli mücadelenin ilk adımlarını atmışlar, Kuvayı Milliye ateşini Toroslarda tutuşturmuşlardır. Ölüm tehlikesi içinde ve dondurucu soğuk bir kış gününde Niğde'den hareket edip, Kamışlı üzerinden karlı dağları aşarak Karaisalı'nın Barakdağı köyüne kurdukları karargaha gidiş ve geri dönüşleri ancak efsanelerde bulunacak bir kahramanlık öyküsüdür.

Mart 1920'den itibaren Develi'den hareket ederek Milli Kuvvetler Komutanı Doğan Bey'e destek olmuş, bizzat kurmuş olduğu üç yüz kişilik Kuvayı Milliye Müfrezesi'ne komutanlık yapmış, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Saimbeyli, Ceyhan ve Osmaniye'nin kurtuluşu için düşmanla mücadele etmiştir. İaşe heyeti başkanlığını da yürütmüş, Torosların Yörük Türkmenlerinin kurtuluş mücadelesinde kahramanca mücadelesinde bir ağabeylik yapmıştır."

Milli Mücadele günlerinde iaşe, silah ve cephane merkezi olarak kullanılarak tarihi bir vazife gören Sehlikoğlu çiftliğinin müze yapılması, Hasan Efendi'nin İstiklal Madalyası, silah ve kurşunlarının burada sergilenecek olması Kozanlılar için bir gurur ve onur kaynağıdır. Bunun yanında Tarım Müzesi Bölümü, Kültür ve Yaşam Müzesi Bölümü ve ilk defa yayınlanmış olan tarihi fotoğraflardan oluşan sergi salonu ayrı bir önem katmıştır.