Saraybosna'da ramazanın gelişi dolayısıyla hurma ve imsakiye dağıtıldı - Haberler

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Saraybosna'da ramazanın gelişi dolayısıyla hurma ve imsakiye dağıtıldı

AA - Zehra Adılovıc - Kültür Sanat
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Saraybosna'da ramazanın gelişi dolayısıyla hurma ve imsakiye dağıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Eski Şehir Belediyesi, vatandaşlara hurma ve imsakiye dağıtarak ramazan ayının gelişini kutladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın Eski Şehir Belediyesi, vatandaşlara hurma ve imsakiye dağıtarak ramazan ayının gelişini kutladı.

Başçarşı Kültür ve Sanat Topluluğundan geleneksel halk kıyafetleri giyen genç kızlar, Başçarşı'da Eski Şehir Belediyesi ve Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric'i temsilen hurma ve imsakiye dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada da "Vatandaşlarımıza ve misafirlerimize mübarek ramazanı dört gözle beklediğimizi göstermek için küçük bir hediye vermek istedik. Eski Şehir'de misafirlerimizin de gelenek ve göreneklerimizi hissetmelerini, en güzel anılarla evlerine dönmelerini istiyoruz. Herkesin ramazanı mübarek olsun." ifadesi kullanıldı.

Saraybosna'da ramazanın gelişi dolayısıyla hurma ve imsakiye dağıtıldı

Saraybosna'da ramazanın gelişi dolayısıyla hurma ve imsakiye dağıtıldı

Saraybosna'da ramazanın gelişi dolayısıyla hurma ve imsakiye dağıtıldı

Saraybosna'da ramazanın gelişi dolayısıyla hurma ve imsakiye dağıtıldı

AA / Zehra Adılovıc - Kültür Sanat

Saraybosna, Hurma, Kültür Sanat, Haberler

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