Saray Belediyesi Türk Müziği Korosu'ndan 'Yeşilçam Şarkıları' Konseri
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Saray Belediyesi Türk Müziği Korosu, Şef Salih Demirci yönetiminde 'Yeşilçam Şarkıları' konseri verdi. Konser, Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve dinleyicilerden tam not aldı. Konser sonunda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, sanat dolu akşamların Saray'da devam edeceğini belirtti ve Şef Salih Demirci'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Şef Salih Demirci yönetimindeki Saray Belediyesi Türk Müziği Korosu 'Yeşilçam Şarkıları' konseri, Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Koro, birbirinden güzel şarkılarla dinleyicilerin beğenisini kazandı.
Saray Belediyesi Türk Müziği Korosu 'Yeşilçam Şarkıları' konseri, 29 Mayıs pazartesi akşamı saat 20.30'da Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şef Salih Demirci yönetimindeki Türk Müziği Korosu, Saraylılara unutulmaz bir akşam yaşattı.
BAŞKAN ERKİŞ ÇİÇEK TAKDİM ETTİ
Konser sonunda sahneye gelen Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, sanat dolu akşamların Saray'da devam edeceğini belirtti. Şef Salih Demirci'ye teşekkür eden Başkan Özgen Erkiş, çiçek takdim etti.