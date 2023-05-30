Saray Belediyesi Türk Müziği Korosu'ndan 'Yeşilçam Şarkıları' Konseri

Saray Belediyesi Türk Müziği Korosu, Şef Salih Demirci yönetiminde 'Yeşilçam Şarkıları' konseri verdi. Konser, Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve dinleyicilerden tam not aldı. Konser sonunda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, sanat dolu akşamların Saray'da devam edeceğini belirtti ve Şef Salih Demirci'ye teşekkür ederek çiçek takdim etti.