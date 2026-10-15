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Şanlıurfa Viranşehir'de 2 yıl önceki kavga sonrası husumet barışla sona erdi

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Şanlıurfa Viranşehir'de 2 yıl önceki kavga sonrası husumet barışla sona erdi
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Şanlıurfa Viranşehir'de, 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü kavganın ardından Ergün ve Cengiz aileleri arasındaki husumet, Ketikan Aşireti Derneği ve kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi. Barış yemeğinde dua edilmesinin ardından taraflar sarılarak barıştı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aile düzenlenen törenle barıştırıldı.

Yaklaşık 2 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından Ergün ve Cengiz aileleri arasında husumet başladı.

Ketikan Aşireti Derneği ve kanaat önderlerinin girişimiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Birlikte yemek yiyen aileler, barış için girişimlerde bulunanlara teşekkür etti.????

Kaynak: AA
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