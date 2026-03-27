Şanlıurfa'da yılın ilk üç ayında yağışlar yıllık ortalamayı aştı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte yılın ilk üç ayında etkili olan yağışların, yıllık ortalama seviyenin üzerine çıktığını bildirdi.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayından bu yana il genelinde yoğun yağışların görüldüğünü belirtti.

Kentin yıllık yağış ortalamasına 26 Mart itibarıyla ulaşıldığını belirten Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde ocak ayından bu yana yoğun olarak gerçekleşen yağışlar sonucunda yıllık ortalama yağış miktarının üzerine çıkıldı. Bir başka ifadeyle, Şanlıurfa ortalama olarak bir yıllık dönemde aldığı yağış miktarını bu yıl ilk üç aylık döneminde almış oldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yıllık ortalama 460 kilogram yağış alan Şanlıurfa, 26 Mart Perşembe günü itibarıyla bu rakamı aşmış bulunuyor. Yağışların toprağımıza ve ürünlerimize bereket getirmesini diliyorum"

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
