Salihli'nin coğrafi işaretli lezzetleri tanıtıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinin organizasyonuyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ramiz Turan Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, etkinlik kapsamında Türk mutfağının birbirinden özel yöresel lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Ali Güldoğan, Türk Mutfağı Haftası'nın yalnızca gastronomik bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Türk mutfağının binlerce yıllık birikimle oluşmuş köklü bir kültür olduğuna dikkat çeken Güldoğan, bu zenginliğin yerel değerlerle birlikte yaşatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Coğrafi işaretli ürünlerin ilçelerin marka değerini artırdığını belirten Güldoğan, bu ürünlerin üreticiyi desteklediğini ve yerel ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Salihli'nin gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Güldoğan, Salihli Kirazı ve Salihli Odun Köftesi'nin yalnızca birer lezzet değil, aynı zamanda bölgenin kimliğini yansıtan değerler olduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerin tanıtım ve turizm açısından önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Programa Kaymakam Ali Güldoğan'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, esnaf odası başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

