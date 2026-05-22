Haberler

Salihli'nin coğrafi işaretli lezzetleri tanıtıldı

Salihli'nin coğrafi işaretli lezzetleri tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin organizasyonuyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliği, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı ve kültürel mirasın vurgulandığı bir programla gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerinin organizasyonuyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Ramiz Turan Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, etkinlik kapsamında Türk mutfağının birbirinden özel yöresel lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Ali Güldoğan, Türk Mutfağı Haftası'nın yalnızca gastronomik bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Türk mutfağının binlerce yıllık birikimle oluşmuş köklü bir kültür olduğuna dikkat çeken Güldoğan, bu zenginliğin yerel değerlerle birlikte yaşatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Coğrafi işaretli ürünlerin ilçelerin marka değerini artırdığını belirten Güldoğan, bu ürünlerin üreticiyi desteklediğini ve yerel ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Salihli'nin gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Güldoğan, Salihli Kirazı ve Salihli Odun Köftesi'nin yalnızca birer lezzet değil, aynı zamanda bölgenin kimliğini yansıtan değerler olduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerin tanıtım ve turizm açısından önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Programa Kaymakam Ali Güldoğan'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, esnaf odası başkanları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek

Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek mi? Yeni danışmanından ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP mutlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'den Guardiola'ya unutamayacağı jest

Ayrılacağını açıkladıktan sonra olanı hayatı boyunca unutamayacak
Semih Kılıçsoy hakkında son karar çıktı

Semih hakkında son karar çıktı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı