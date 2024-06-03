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Şair ve yazar Faruk Anbarcıoğlu'nun tiyatro oyunu Çanakkale'de sahnelendi

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Şair ve yazar Faruk Anbarcıoğlu'nun kaleme aldığı 'Bir Destandır Çanakkale' adlı tiyatro oyunu, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sahnelendi. Anbarcıoğlu, oyunun ardından Çanakkale Zaferi'nin yeryüzünde görülmüş en büyük zafer olduğunu belirtti.

Şair ve yazar, 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun kaleme aldığı "Bir Destandır Çanakkale" adlı tiyatro oyunu, sahnelendi.

Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, edebiyat öğretmeni Büşra Dursun tarafından yönetilen oyunu, öğrenciler sahneledi.

Anbarcıoğlu, oyunun ardından yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin yeryüzünde görülmüş en büyük zafer olduğunu söyledi.

Tiyatro oyununu yazarken, daha önce kaleme aldığı "Çanakkale Geçilmez" isimli şiirden esinlendiğini, isteyen tüm kurum ve kuruluşlara kitabı ücretsiz temin ettiğini belirten Anbarcıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada izlemiş olduğunuz her bir olay, gerçek yaşanmıştır, kurgu değildir. Benim tarafımdan yazılmış bir şey değildir. Bu eserin yazarı, 253 bin Mehmetçiğimizdir. Onlar, kanlarıyla yazdılar. Ben sadece kaleme aldım. Biz, bunu 2009 yılından beri 147 defa ücretsiz olarak Türkiye'nin dört bir tarafında sahneledik."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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