Üye Girişi
Haberler

Safranbolu'da Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi projesi tamamlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde yapılan Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi projesinin son aşamasına gelindiğini bildirdi. Müze, Karabük'ün eğitim ve öğretim tarihine ışık tutacak ve geçmişi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Vali Mustafa Yavuz, Safranbolu ilçesinde yapılan Kalealtı Eğitim ve Kent Tarihi Müzesi projesinin son aşamasına gelindiğini bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, müzenin eğitim ve öğretim geleneklerini geçmişten günümüze belgeleme adına önemli bir adım olacağını belirtti.

Müzenin Karabük'ün eğitim ve öğretim tarihine ışık tutacağını aktaran Yavuz, geçmiş dönemlerde bölgenin eğitim, tarih ve sosyoekonomik yaşamına dair çeşitli kullanım objelerini bir araya getirerek geçmişi gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yavuz, müzenin oluşturulması sürecinde her aşamanın dikkatle planlandığını vurgulayarak, "Projeyle geçmişimizi korumak, gelecek nesillere aktarmak ve kültürel mirasımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak gibi önemli bir görev üstleniyoruz. Bu müze, sadece geçmişimizi anlamamızı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda eğitim ve öğretim anlayışımızın nasıl bir değişim geçirdiğini göstererek geleceğe daha bilinçli adımlar atmamıza yardımcı olacak. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Mustafa Yavuz Safranbolu Karabük Kültür Yerel Haberler Kültür Sanat Güncel Haberler

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

İntikam bayrağı göndere çekildi, bölgesel savaş artık resmen kapıda

 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum

 Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Bakmadan Geçme

Arog filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Arog filmi ne zaman, nerede çekildi? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Berlin Kaplanı filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, İmamoğlu, Saimbeyli 1 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli 1 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Yeşil Yol filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeşil Yol filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seydişehir, Yunak, Hadim 1 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İntikam bayrağı nedir? İntikam bayrağının anlamı ne? İran'da intikam bayrağı çekildi mi? Kenan Işık eşi ve çocukları kimdir? Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Gazipaşa, Elmalı 1 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! YAŞ toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gündemi nedir, ne zaman açıklanacak? Zehra Güneş neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Zehra neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Kestel, Mudanya, Nilüfer 1 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Ozan Can Kökçü kimdir? Ozan Can Kökçü nereli, kaç yaşında?
Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title