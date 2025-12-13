Haberler

Şabanözü'nde "yaran geceleri" başladı

Şabanözü'nde 'yaran geceleri' başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şabanözü ilçesinde ahilik kültürünün parçası olan "yaran geceleri" başladı.

Şabanözü ilçesinde ahilik kültürünün parçası olan "yaran geceleri" başladı.

Büyük başağalığını İsmail Büyüköz, küçük başağalığını ise Yakup Koçak'ın yaptığı yaran gecelerinin açılışı kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Merkez Mevlana Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Yaran geceleri hakkında bilgi veren büyük baş ağa İsmail Büyüköz, yaranın akşam namazının ardından başladığını belirterek, "Yaran İslam ahlak ve fazileti ile şekillenen, Anadolu insanının bir araya gelerek belli kurallar çerçevesinde özel mekanlarda yaşattığı milli kültür mirasıdır. Yaran, Oğuzlar'dan günümüze ulaşan ilim ve irfan yuvası ahilik müessesinin bir şubesidir ve yaran kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona erecek yaran toplantıları kapsamında, maniler okunuyor, çeşitli oyunlar oynanıyor.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Kültür Sanat
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
title