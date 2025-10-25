Rus Müzisyen Peter Theremin Çanakkale'de Konser Verdi

Çanakkale'ye gelen Rus müzisyen Peter Theremin, temassız müzik enstrümanı "Theremin" ile dinleti sundu.

Theremin, dedesi Rus fizikçi ve müzisyen Lev Theremin'in 1919 yılında icat ettiği, temas etmeden elektromanyetik alanı kullanarak çalınabilen enstrümanıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Rüveyde-Yüksel Ergen Konser Salonu'nda sahne aldı.

Üniversitenin yeni konser salonunda düzenlenen ilk etkinlik olan konserin piyanistliğini Fatih Turan üstlendi.

Konsere Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve eşi Oya Erenoğlu, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen, öğrenciler ile sanatseverler katıldı.

Theremin, konserin ardından AA muhabirine, turne kapsamında Çanakkale'nin ardından İstanbul'un ikinci durak olduğunu belirtti.

Rus Müziği Müzesi tarafından organize edilen turnenin ÇOMÜ işbirliğiyle gerçekleştirildiğini söyleyen Theremin, yeni fakülte binasındaki ilk konseri veren kişi olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Theremin, gün içinde gezme fırsatı bulduğu Çanakkale'yi çok beğendiğini dile getirdi.

Peter Theremin, turne kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de konser vereceğini söyledi.