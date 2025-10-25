Haberler

Rus Müzisyen Peter Theremin Çanakkale'de Konser Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenen konserde, Rus müzisyen Peter Theremin, dedesi Lev Theremin tarafından icat edilen temassız müzik enstrümanı 'Theremin' ile performans sergiledi. Konser, üniversitenin yeni konser salonundaki ilk etkinlik oldu.

Çanakkale'ye gelen Rus müzisyen Peter Theremin, temassız müzik enstrümanı "Theremin" ile dinleti sundu.

Theremin, dedesi Rus fizikçi ve müzisyen Lev Theremin'in 1919 yılında icat ettiği, temas etmeden elektromanyetik alanı kullanarak çalınabilen enstrümanıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Rüveyde-Yüksel Ergen Konser Salonu'nda sahne aldı.

Üniversitenin yeni konser salonunda düzenlenen ilk etkinlik olan konserin piyanistliğini Fatih Turan üstlendi.

Konsere Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve eşi Oya Erenoğlu, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen, öğrenciler ile sanatseverler katıldı.

Theremin, konserin ardından AA muhabirine, turne kapsamında Çanakkale'nin ardından İstanbul'un ikinci durak olduğunu belirtti.

Rus Müziği Müzesi tarafından organize edilen turnenin ÇOMÜ işbirliğiyle gerçekleştirildiğini söyleyen Theremin, yeni fakülte binasındaki ilk konseri veren kişi olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Theremin, gün içinde gezme fırsatı bulduğu Çanakkale'yi çok beğendiğini dile getirdi.

Peter Theremin, turne kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de konser vereceğini söyledi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Can pazarı! İşçi servisi devrildi, ölü ve yaralılar var

Ekmek parası yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.