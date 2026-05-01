Rus edebiyatı yapıtlarından "Anna Karenina" balesinin dünya prömiyeri Antalya'da yapılacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Lev Tolstoy'un eserlerinden uyarlanan "Anna Karenina" balesinin dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Lev Tolstoy'un eserlerinden uyarlanan "Anna Karenina" balesinin dünya prömiyerini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, klasik Rus edebiyatın önemli yapıtlarından biri olan "Anna Karenina", bale sahnesine taşınıyor.

Ünlü koreograf Young Soon Hue'nin sahneye uyarladığı eserin, dünya prömiyeri, yarın akşam Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yapılacak.

Lev Tolstoy'un insan ruhunun derinliklerine inen anlatısından beslenen eser, aşk, sadakat, toplumsal normlar ve bireysel çatışmalar ekseninde gelişen çok katmanlı hikayesini, dansın etkileyici diliyle sahneye taşıyor.

Eserde dekor tasarımı modern ve yalın bir anlayışla kurgulanırken, kostüm tasarımları dönemin estetik ve zarafetini koruyarak eserin görsel dünyasında güçlü bir kontrast oluşturuyor.

Orkestra şefliğini Tulio Gagliardo Varas ve Hakan Kalkan dönüşümlü olarak üstleniyor. Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gülay Korkut Dinç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyan eserin başkemancısı ise Demet Emen.

Eserin başrollerinde, "Anna Karenina" karakterine Rina Murata, "Kont Alexie Vronsky" karakterine Kanat N. Uulu, "Kont Alexie Karenin" karakterine Artemii Pliusnin, "Prenses Katerina Shcherbatsky (Kitty)" karakterine Riine Sasaki, "Konstantin Dmitrich Levin" karakterine Ryuhei Ito, "Prenses Stephan Oblonsky (Stiva)" karakterine Yağızhan Danış, "Prenses Darya Oblonsky (Dolly)" karakterine Sayaka Matsushita, "Prenses Betsy Tverskoy" karakterine Milina Fidan, "Sergei Karanin (Seryozha)" karakterine Zeynep Eke ve "Kontes Vronskaya" karakterine Melda Özkan hayat veriyor.

İki perdelik eser, 5 ve 23 Mayıs'ta tekrar sanatseverlerle buluşacak.

