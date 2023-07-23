Rize'de Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali Başladı

Rize'de düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali, 11 ülkeden 600 kişilik halk dansları topluluğunun katılımıyla başladı. Dansçılar, rafting ve tahta araba yarışlarıyla parkurları tamamladıktan sonra ülkelerine özgü halk danslarını sergiledi.

RİZE'de 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali 11 ülkeden 600 kişilik halk dansları topluluğu katılımıyla, rafting ve formulaz tahta araba yarışlarıyla başladı Zorlu parkurları tamamlayan dansçılar, Tunca beldesinde kurulan sahne ile ülkelerine özgü halk danslarını sergiledi.

Kentte geleneksel hale gelen tulum ve türlerinin çalınıp, 11 ülkenin halk danslarının sergilendiği, 12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde dansçılar, yetenekleri sahneden önce Fırtına Deresi'nin sularında rafting yaparak, Tunca beldesinin dik yokuşlarından oluşan parkurda tahta araba ile yarışarak sergiledi. Ardeşen'de Fırtına Deresi'nde oluşturulan yapay gölette, rafting yapan dansçılar, ülkelerini temsilen coşkun akan nehre karşı birbirlerine meydan okudu. Tunca beldesinde düzelenen, tahta araba yarışlarına katılan dansçılar ise yöreye uygun kıl çorabı ve kara lastik giyerek saatte 70 kilometre hıza ulaşan tahta arabalar ile 400 metre uzunluğundaki parkuru tamamlamaya çalıştı. Kimi yarışmacı hafif kazalar geçirerek yarışı tamamlayamazken, bitiş çizgisine ilk ulaşanlar ise tezahüratlarla karşılandı.

Zorlu parkurları tamamlayan dansçılar, Tunca beldesinde kurulan sahne ile ülkelerine özgü halk danslarını sergiledi.