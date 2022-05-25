Reyhanlı'da resim sergisi açıldı - Haberler

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Reyhanlı'da resim sergisi açıldı

AA - Ecevit Cemiloğlu - Kültür Sanat
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Reyhanlı'da resim sergisi açıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5. Sanat Günleri kapsamında karma resim sergisi açıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5. Sanat Günleri kapsamında karma resim sergisi açıldı.

Reyhanlı Belediyesinin destekleriyle Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde açılan sergide, öğrenciler tarafından yapılan, yağlı boya ve karakalem çalışmalarından oluşan 40 eser yer alıyor.

Okul Müdürü İsa Benli, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk'e sergi hakkında bilgi verdi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi, gün boyu açık kalacak.

AA / Ecevit Cemiloğlu - Kültür Sanat

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Reyhanlı, Hatay, Kültür Sanat, Haberler

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