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Red Bull 64 Bars'ın Yeni Bölümünde Erci E Rüzgarı

Red Bull 64 Bars'ın Yeni Bölümünde Erci E Rüzgarı
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Red Bull 64 Bars serisinin dördüncü bölümünde Türkçe rap müziğinin önemli ismi Erci E, ritim ve kelime oyunlarıyla izleyicilere sunuluyor. Hayki'nin prodüksiyonuyla hazırlanan bölüm, Red Bull Miksteyp YouTube kanalında yayınlandı.

Red Bull 64 Bars, kelimeler ve ritimlerin ön planda olduğu, 64 satırlık nakaratsız ve tekrarsız şarkılarla üçüncü sezonuna devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, serinin dördüncü bölümünde, Türkçe rap müziği isimlerinden Erci E, sözleri ve tarzıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

1995'te kurulan Cartel ile adını duyuran Erci E, Türkçe rap müziği Almanya'dan Türkiye'ye taşıyan bir köprü olurken, bu yolculuğunu solo projeleriyle zenginleştirmeye devam ediyor.

Türkçe rap müziğine yeni bir soluk kazandıran Red Bull 64 Bars, bu müziğin kelime ve ritim gücünü ön plana çıkararak sanatçıların yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıyor.

Bu bölümün prodüksiyonunda ise rap sanatçısı ve söz yazarı prodüktör Hayki (Ragıp Aytuğ Tunal) imzası olurken, Erci-E ve Hayki'nin yer aldığı yeni bölüm Red Bull Miksteyp YouTube kanalı üzerinden izlenebiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Kültür Sanat
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