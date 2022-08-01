Potanın Sihirbazları 'Harlem Globetrotters' İstanbul'a geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Potanın Sihirbazları 'Harlem Globetrotters' İstanbul'a geliyor

Potanın Sihirbazları 'Harlem Globetrotters' İstanbul'a geliyor

Gösteri dünyasının efsanevi basketbol takımı Harlem Globetrotters, iki şov düzenlemek üzere İstanbul'a gelecek.

 - Güncelleme:

Gösteri dünyasının efsanevi basketbol takımı Harlem Globetrotters, iki şov düzenlemek üzere İstanbul'a gelecek.

Dünyaca ünlü Harlem Globetrotters, 22 ve 23 Ekim'de İstanbul Ülker Sports Arena'da gösteri düzenleyecek. Etkileyici pasları ve inanılmaz smaçlarıyla izleyenleri büyüleyen Harlem Globetrotters, bu sezon "spread game" yani "oyunu yay" sloganını benimseyerek, attıkları her sayı ve gülümsettikleri her çocukla basketbol sevgisini her yere yaymayı hedefliyor.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

basketbol İstanbul Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title