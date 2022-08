Potanın Sihirbazları 'Harlem Globetrotters' İstanbul'a geliyor

Gösteri dünyasının efsanevi basketbol takımı Harlem Globetrotters, iki şov düzenlemek üzere İstanbul'a gelecek.

Dünyaca ünlü Harlem Globetrotters, 22 ve 23 Ekim'de İstanbul Ülker Sports Arena'da gösteri düzenleyecek. Etkileyici pasları ve inanılmaz smaçlarıyla izleyenleri büyüleyen Harlem Globetrotters, bu sezon "spread game" yani "oyunu yay" sloganını benimseyerek, attıkları her sayı ve gülümsettikleri her çocukla basketbol sevgisini her yere yaymayı hedefliyor.