Pamukkale'deki "Kleopatra Havuzu" yeniden ziyarete açıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki "Kleopatra Havuzu", çevre düzenlemesi ve yeni tesisin tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Hierapolis Antik Kenti içinde yer alan havuzun çevresinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ocak 2025'te başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında havuz çevresinde düzenleme yapıldı, ziyaretçilerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi.

Tesiste kafeterya, dinlenme alanları, soyunma odaları ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik bölümler oluşturuldu.

Bu çalışmaların ardından, yaklaşık 2 bin 800 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen, termal suyu ve antik kalıntılarıyla dikkati çeken havuz yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Yaz-kış yaklaşık 36 derece sıcaklıktaki termal suda yüzme imkanı sunan havuza yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

İstanbul'dan gelen turun rehberi Mehtap Yıldızcan, AA muhabirine, çalışmaları beğendiğini söyledi.

Antik kentin özel bir yer olduğunu ifade eden Yıldızcan, "Antik havuz açıldığı için daha da güzel olmuş. Burası zaten o dönemin Agora'sı aslında. Buradaki yıkıntılar Agora'nın yıkıntıları, şifalı sularla dolmuş. Şu anda da çok güzel bir şekilde değerlendiriliyor." dedi.