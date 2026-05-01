Pamukkale'deki "Kleopatra Havuzu" yeniden ziyarete açıldı

Güncelleme:
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki "Kleopatra Havuzu", çevre düzenlemesi ve yeni tesisin tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Hierapolis Antik Kenti içinde yer alan havuzun çevresinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ocak 2025'te başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında havuz çevresinde düzenleme yapıldı, ziyaretçilerin kullanımına yönelik yeni tesis inşa edildi.

Tesiste kafeterya, dinlenme alanları, soyunma odaları ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik bölümler oluşturuldu.

Bu çalışmaların ardından, yaklaşık 2 bin 800 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen, termal suyu ve antik kalıntılarıyla dikkati çeken havuz yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Yaz-kış yaklaşık 36 derece sıcaklıktaki termal suda yüzme imkanı sunan havuza yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.

İstanbul'dan gelen turun rehberi Mehtap Yıldızcan, AA muhabirine, çalışmaları beğendiğini söyledi.

Antik kentin özel bir yer olduğunu ifade eden Yıldızcan, "Antik havuz açıldığı için daha da güzel olmuş. Burası zaten o dönemin Agora'sı aslında. Buradaki yıkıntılar Agora'nın yıkıntıları, şifalı sularla dolmuş. Şu anda da çok güzel bir şekilde değerlendiriliyor." dedi.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

Trump, ticaret savaşlarını da yeniden başlattı! İlk faturayı kesti
Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Vicdansızlıkta sınır yok! Sokakta uyuyan adama kabusu yaşattılar
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Vicdansızlıkta sınır yok! Sokakta uyuyan adama kabusu yaşattılar
Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
14 yaşındaki kız çocuğunu 15 yaşındaki arkadaşı öldürdü

15 yaşındaki arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü