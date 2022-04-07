Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar - Haberler

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Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Asım Çapacı - Kültür Sanat
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Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Sedef Sanatı kursuna katılan kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş geleneği bugüne aktarıyor.

NEVŞEHİR (İHA) - Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Sedef Sanatı kursuna katılan kursiyerler unutulmaya yüz tutmuş geleneği bugüne aktarıyor.

Acıgöl Halk Eğitim Merkezince hayata geçirilen ' Sedef Kakma Sanatı Eğitim' projesi ile bir yandan yeni sedefkarlar yetiştirilirken diğer yandan da Hitit motifleri hediyelik eşyalara işleniyor. El sanatları üzerine çalışmalar yapan kurs öğreticisi Ali Ulu; "Kakmacılık, mobilya mesleğimizin süsleme sanatlarından biridir. Sedef kakmacılıkta bu süsleme sanatlarının modüllerden bir tanesidir. Biz burada hem telkari sanatı ile beraber sedef kakma sanatını birleştirdik. Kursiyerlerimize hem oyma hem sedef kakma ve aynı zamanda da bakır tellerimiz ile telkari sanatını birleştirerek çalışmalar yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sedef Kakma Sanatında eğitim alan Kursiyer Pınar Zedelenmez ise kurs sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını ifade ederek; "Bu kursa bir yıldır katılıyorum. Bu kurs sayesinde hem kendimi geliştiriyorum hem de aile bütçeme katkı sağlıyorum. Acıgöl Halk Eğitim Merkezi'ne de bizlere böyle hizmetler sunduğu için teşekkür ediyorum. Genellikle Sedef Kakma sanatında Gaziantep'e özgü geleneksel desenleri çalışıyoruz" dedi.

Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar

Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar

Osmanlı Sarayını süsleyen 'Sedef sanatını' bugüne taşıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Asım Çapacı - Kültür Sanat

Halk Eğitim Merkezi, Sedef Kakma, Nevşehir, Osmanlı, Kültür Sanat, Haberler

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