Onur Akın, Ayvalık'ta konser verdi ve siyaseti bıraktığını açıkladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle sahne alan sanatçı Onur Akın, binlerce hayranına unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Konserde, Onur Akın, kendi bestelerinden oluşan şarkılarını seslendirdi. Ayrıca, sanatçı Akın, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle sahne alan sanatçı Onur Akın, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Ayvalık Amfi Tiyatro'da tamamı kendi bestelerinden oluşan dillerde pelesenk olmuş şarkılarını seslendiren Akın, binlerce hayranına unutamayacakları bir müzik ziyafeti verdi.

Uzun yıllar hemen hemen her sene Ayvalık'a gelip konser verdiğini söyleyen Onur Akın, "Konserlere bir süre ara vermiştik. Bu yıl o özlem bitiyor. Ben Ayvalık'ı kurtuluşunun 101. yıldönümünde burada olmaktan son derece mutluyum. Çünkü bu güzel ilçeye her geldiğimde yüreğim pırıldıyor" dedi.

Belediye Başkanı Ergin de, sanatçı Akın'a bir buket çiçek takdim ederek, "Altınova'mızın ve Ayvalık'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlu olsun. Bu anlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nda düşmana ilk askeri kurşunu atan Ali Çetinkaya'yı sonsuz minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.

Israrlı taleplere rağmen o şarkıları seslendirmedi

Ünlü sanatçı Onur Akın, Ayvalık'taki konserinin kalan süresinde; "Seviyorum Seni", "Asi ve Mavi", "Gaybana Geceler", "Çam Kolonyası" gibi eserlerini amfi tiyatroyu adeta hınca hınç dolduran Ayvalıklılarla birlikte seslendirdi.

Onur Akın'ın; konseri izleyenlerin yoğun isteklerine rağmen, daha önce CHP'nin seçim şarkıları olarak kullanılan, "Bir ıslıkta sen çal" ve "Kılıçdaroğlu" gibi eserlerini seslendirmemesi ise dikkat çekti.

Akın'ın konserinde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, partinin ilçe yöneticileri ve yaklaşık 5 bin kişilik bir vatandaş topluluğu hazır bulundu. - BALIKESİR