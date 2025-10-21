Öğretmenden Etkileyici Davranış: Boğazına Yiyecek Kaçan Öğrenci Kurtarıldı

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, boğazına yiyecek kaçan ortaokul öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmeni ziyaret etti.

Gazioğlu, 17 Ekim Cuma günü 23 Temmuz Ortaokulu'nda öğlen arasında yediği yiyeceğin ardından nefes alamadığını fark ettiği öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmen Asuman Keskin'i okulunda ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenle bir süre sohbet eden Gazioğlu, öğrenciye geçmiş olsun dileğinde bulundu, hem duyarlılığı hem de örnek davranışı dolayısıyla öğretmen Keskin'i tebrik etti.