Öğrencilerin yıl boyunca emek verdikleri eserler görücüye çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrenciler, yıl boyunca hazırladıkları eserleri düzenlenen yıl sonu resim sergisinde görücüye çıkardı.

Efeler Ortaokulu'nun yıl sonu resim sergisinin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk tarafından gerçekleştirildi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Seda Kuzu Turan rehberliğinde hazırlanan sergide, öğrencilerin yıl boyunca emek vererek ortaya koyduğu çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, öğrencilerin eserlerini tek tek inceleyerek çalışmaların büyük bir özveri ve yetenek ürünü olduğunu ifade etti. Sanatın öğrencilerin duygu dünyasının gelişimindeki önemine dikkat çeken Çomruk, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüven kazanmalarına ve kendilerini ifade etmelerine katkı sağladığını belirtti. Öğrencilerin yalnızca akademik alanda değil, sanatsal ve sosyal yönlerden de gelişmesinin önemine vurgu yapan Çomruk, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çok yönlü bireyler yetiştirmenin güçlü bir geleceğin temeli olduğunu ifade ederek program sonunda emeği geçen öğretmen Seda Kuzu Turan ile öğrencilere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı